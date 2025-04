S&P500 : pertes contenues, préserve le support des 4.970 information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 22:23









(CercleFinance.com) - Après un chute de -4,5% en début de séance (test des S&P500 4.850 à l'ouverture, cute de -17% depuis le 1er janvier, le VIX a culminé à 60), les pertes ont été contenues, l'indice préserve le support des 4.970 et un rebond technique vers 5.200 (MM à 100 semaines), voir 5.260 pourrait se mettre en place.





