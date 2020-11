Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P va racheter IHS Markit pour $44 mds Reuters • 30/11/2020 à 12:47









(Actualisé avec précisions, cours en avant-Bourse) PARIS, 30 novembre (Reuters) - Le fournisseur de données financières S&P SPGI.N a annoncé lundi le rachat d'IHS Markit INFO.N pour un montant de 44 milliards de dollars (36,7 milliards d'euros), la plus importante fusion en valeur depuis le début de l'année. Cette opération, qui comprend la reprise de 4,8 milliards de dollars de dettes, sera intégralement réalisée en actions. S&P Global fournit des notations de dettes d'États et d'entreprises, ainsi que des données pour les marchés de capitaux et de matières premières dans le monde entier. De son côté, IHS a des activités diverses, allant de la vente de données sur les secteurs automobile et technologique à la publication de la revue spécialisée dans la défense et l'armement Jane's Defence Weekly. La société a été créée en 2016 après le rachat du britannique Markit Ltd par le groupe américain d'études et de conseil aux entreprises IHS. Selon les calculs de Reuters, la capitalisation boursière d'IHS s'élevait à 36,88 milliards de dollars sur la base du cours de clôture vendredi. Lundi, avant l'ouverture de Wall Street, IHS Markit bondissait de 5,9% dans les transactions d'avant Bourse. Cette opération intervient alors que Refinitiv, un autre poids lourd de l'information financière, est en voie de rachat par le London Stock Exchange LSE.L pour 27 milliards de dollars. (Bertrand Boucey et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées LSE GROUP LSE +1.25%