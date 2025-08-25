 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
S&P place Keurig Dr Pepper sous surveillance négative
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

L'agence de notation S&P Global a placé une perspective de crédit négative sur le géant américain des boissons gazeuses Keurig Dr Pepper KDP.O après que la société a annoncé lundi qu'elle allait acheter le groupe de café néerlandais JDE Peet's JDEP.AS . Dans une note datée de lundi accompagnant leur révision à la baisse des perspectives de crédit du populaire vendeur de sodas, les analystes de S&P ont souligné le profil d'endettement accru de Keurig à la suite de l'annonce de son rachat de Peet's pour 18 milliards de dollars .

Les analystes ont noté que l'effet de levier de Keurig après l'opération se situera probablement dans la fourchette moyenne à haute de 5 fois, bien au-dessus de l'effet de levier de 4 fois à la fin du mois de juin.

Keurig a annoncé tôt lundi matin son accord pour acheter JDE Peet's dans le cadre d'une transaction offrant une prime de 20 % par rapport au prix de clôture du marché de Peet's vendredi. Keurig prévoit de scinder l'entité fusionnée en deux sociétés américaines distinctes cotées en bourse - une entreprise axée sur les activités de café et une autre sur les autres boissons.

S&P a déclaré qu'elle s'attendait actuellement à abaisser officiellement la note de crédit de Keurig d'un cran, à BBB-, soit la limite inférieure de la qualité d'investissement, à l'approche de la date de clôture de l'opération.

Les analystes de S&P ont indiqué qu'ils s'attendent à ce que l'entreprise combinée ramène son effet de levier à un niveau inférieur à 4 fois environ deux ans après la conclusion de l'opération, étant donné qu'ils prévoient qu'elle "donnera la priorité au remboursement de la dette, à la croissance des bénéfices et à la réalisation de synergies de manière à ce que les paramètres de crédit se renforcent de manière significative"

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JDE PEET'S
31,1600 EUR Euronext Amsterdam +17,41%
KEURIG DR PEPPER
32,3206 USD NASDAQ -8,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2025 à 16:28:11.

