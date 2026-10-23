S&P Global relève sa note de crédit sur EssilorLuxottica

EssilorLuxottica gagne 2% à 180,7 EUR, sur fond d'un relèvement de sa note de crédit à long terme de "A" à "A ", avec une perspective "stable", par S&P Global Ratings, qui anticipe le maintien d'indicateurs de crédit solides après les performances positives enregistrées au cours des neuf premiers mois de 2026.

Selon l'agence de notation américaine, l'évolution stratégique d'EssilorLuxottica, qui passe d'un modèle centré sur le consommateur à celui d'un acteur intégré des technologies médicales, soutient la résilience de ses performances et la régularité de sa croissance organique.

S&P Global prévoit que les activités principales de l'opticien franco-italien soutiendront une croissance du chiffre d'affaires de 4,6% en 2026 et d'environ 7,5% en 2027 et 2028, tandis que les marges ajustées selon les critères de l'agence devraient rester stables, autour de 25%.

Des flux de trésorerie disponibles opérationnels annuels élevés devraient permettre de financer la rémunération des actionnaires et les opérations de fusions-acquisitions, tout en maintenant un ratio d'endettement ajusté selon les critères de S&P Global Ratings confortablement compris entre 1,5 et 2 fois.

La perspective "stable" reflète l'anticipation de l'agence selon laquelle la position solide d'EssilorLuxottica sur les marchés de la lunetterie et des soins oculaires, ainsi que son portefeuille de produits innovants en développement, soutiendront sa trajectoire de croissance organique et sa solide génération de trésorerie.