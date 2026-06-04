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S&P Global maintient inchangée sa proposition d'entrée rapide
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 23:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P Global SPGI.N a déclaré jeudi qu'il ne modifiait pas les règles relatives à l'intégration rapide dans ses principaux indices.

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