S&P Global : "l'activité du secteur privé français en recul pour un cinquième mois consécutif"

Le rythme de la contraction a toutefois été le plus faible depuis août dernier, certains participants à l'enquête ayant constaté un regain d'intérêt de la part des clients et une relative amélioration de la conjoncture sur les marchés.

L'atténuation de la contraction observée en janvier s'explique par l'évolution des niveaux de production dans le secteur manufacturier, lesquels ont enregistré leur plus faible repli depuis le début du deuxième semestre 2024. L'indice PMI Flash HCOB de la production manufacturière en France a en effet gagné près de six points par rapport à décembre (45 en janvier contre 39,2 en décembre).

(AOF) - "L'activité du secteur privé français a reculé pour un cinquième mois consécutif en janvier, les entreprises ayant signalé une baisse de leur activité au cours du mois l'ayant principalement attribuée à une dégradation de la demande", explique S&P Global. L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est maintenu sous la barre du 50,0 du sans changement pour un cinquième mois consécutif en janvier. À 48,3, contre 47,5 en décembre (et 45,9 en novembre), l'indice a toutefois atteint un sommet de quatre mois.

