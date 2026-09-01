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S&P Global en hausse après l'annonce selon laquelle la société envisagerait de se séparer de sa plateforme Capital IQ Pro
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 20:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions d' SPGI.N , filiale de la société de données financières S&P Global, progressent de 3 % à 448,84 dollars

** SPGI envisage de scinder sa plateforme phare de données et de recherche, Capital IQ Pro, rapporte Bloomberg News , citant des sources proches du dossier

** Selon le rapport, cette entité pourrait atteindre une valorisation de plusieurs milliards de dollars, dans la fourchette haute des chiffres à un seul chiffre

** Capital IQ Pro donne accès à plus de 60 millions d’entreprises privées et est utilisé par les professionnels de la finance pour mener leurs recherches

** Sur 29 courtiers, 25 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et 4 « conserver »; objectif de cours médian: 523 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 11,8 % depuis le début de l'année

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