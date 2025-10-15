S&P Global conclut un accord de 1,8 milliard de dollars pour l'acquisition de la société de marchés privés With Intelligence

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

S&P Global SPGI.N a accepté d'acheter le fournisseur de données sur les marchés privés With Intelligence, a déclaré la société mercredi, alors qu'elle cherche à étendre ses produits pour le segment à croissance rapide des services financiers.

Les marchés privés suscitent un intérêt accru de la part des investisseurs, car des années de taux d'intérêt plus élevés et de sorties timides ont fait pression sur les valorisations privées, à un moment où les dirigeants du secteur s'inquiètent des bulles de prix des actifs sur les marchés publics.

Les informations sur les prix et les éléments de comparaison des actifs privés sont devenues précieuses en raison de l'opacité historique qui entoure ces investissements.

Cette tendance aattiré BlackRock NLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ayant dépensé 12,5 milliards de dollars pour acheter Global Infrastructure Partners l'année dernière.

Il a égalementdépensé 3,5 milliards de dollars pour le fournisseur de données sur les marchés privés Preqin en février et 12 milliards de dollars pour la société de crédit privé HPS Investment Partners en juillet.

Les marchés privés ont également été stimulés par le décret du président américain Donald Trump en août, qui vise à faciliter l'accès aux actifs non traditionnels tels que le capital-investissement et le crédit privé dans les plans 401(k).

Fondée en 1998, With fournit des données et des analyses pour les marchés alternatifs et privés à quelque 3 000 clients dans le monde.

Elle devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 130 millions de dollars en 2025, avec une croissance annuelle de la valeur des contrats de l'ordre de 10 %.

L'opération devrait être finalisée en 2025 ou au début de 2026, et devrait contribuer au bénéfice ajusté par action de la société en 2027, a déclaré S&P Global.

Citi a conseillé S&P Global, tandis que Centerview Partners a été le banque conseil de With.