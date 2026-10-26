S&P Dow Jones s'associe à Kalshi pour proposer des contrats liés à des événements indexés et exploiter des données prédictives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P Dow Jones Indices et Kalshi ont signé lundi un accord de fournisseur privilégié, permettant à la plateforme de marché prédictif de proposer des contrats liés à des indices de référence majeurs, tandis que S&P élaborerade nouveaux indices à partir des données de son partenaire .

Voici plus de détails:

* Cet accord apporte une garantie de crédibilité à Kalshi, qui a dû faire face à des accusations selon lesquelles elle serait une plateforme de jeux d’argent, S&P DJI étant un nom réputé et reconnu dans le monde financier

* Les contrats sur événements à venir sur le marché de prédiction seront réglés sur la base des valeurs officielles des indices publiées par S&P DJI, ont indiqué les deux sociétés

* « S&P DJI est la référence absolue en matière d’indices de référence. L’intégration de cette norme chez Kalshi constitue une étape importante pour stimuler la demande des particuliers et des investisseurs institutionnels », a déclaré Tarek Mansour, directeur général de Kalshi, dans un communiqué

* Ce partenariat s’appuiera également sur les données de prédiction de Kalshi pour créer de nouveaux indices S&P suivant l’actualité économique, politique et sportive, marquant ainsi l’entrée du fournisseur d’informations financières dans le monde naissant des marchés de prédiction

* « Notre collaboration étend le rôle de S&P DJI, premier fournisseur mondial d’indices de référence, à l’un des secteurs les plus dynamiques des marchés financiers », a déclaré Cathy Clay, directeur général de S&P Dow Jones Indices

* Le secteur en pleine expansion des marchés de prédiction, dont les plateformes telles que Kalshi et Polymarket ont été les pionnières, s’est imposé en permettant aux utilisateurs de parier sur des résultats allant des événements sportifs aux élections, en passant par les opérations militaires