S&P Dow Jones Indices envisage de nouvelles règles pour ses indices à l'approche de méga-introductions en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P Dow Jones Indices a annoncé jeudi avoir lancé une consultation qui pourrait déboucher sur des changements majeurs dans les règles régissant l'intégration des entreprises dans ses indices, tels que le S&P 500.

Alors que des noms prestigieux tels que SpaceX, le fabricant de fusées d'Elon Musk , ainsi que les géants de l'IA Anthropic et OpenAI s'apprêtent à entrer en bourse, les opérateurs d'indices s'empressent de remédier aux longs délais d'attente imposés aux grandes capitalisations nouvellement cotées pour intégrer les indices boursiers de référence.

Voici quelques détails:

* S&P DJI envisage de réduire de 12 à 6 mois la durée pendant laquelle une entreprise doit être cotée en bourse avant de pouvoir être incluse dans un indice.

* Il envisage également de supprimer les exigences de rentabilité pour les sociétés à grande capitalisation.

* « Ces sociétés à très forte capitalisation peuvent poser des défis particuliers pour les méthodologies des indices au sein des familles d'indices concernées, qui ont été initialement conçues pour des profils de cotation plus conventionnels », a déclaré S&P DJI.

* Le Nasdaq, poids lourd des bourses, a dévoilé le mois dernier un nouvel ensemble de règles visant à accélérer l' d'entrée des sociétés à grande capitalisation nouvellement cotées dans son indice de référence phare, le Nasdaq-100.

* D'autres indices, tels que le FTSE Russell, se précipitent également pour réviser les règles régissant leurs indices de référence.

* La consultation publique de S&P est ouverte jusqu'au 28 mai, et les modifications éventuelles, si elles sont adoptées, devraient être mises en œuvre à titre provisoire le 8 juin.