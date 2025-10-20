S&P dégrade la note de la France

(AOF) - Standard & Poor's a abaissé vendredi la note souveraine de la France d'un cran, de "AA-" à "A+". L'agence de notation estime que l'adoption d'un budget d'ici à la fin de l'année pourrait clarifier la stratégie du gouvernement pour faire face au creusement de la dette publique. "Néanmoins, selon nous, l'incertitude sur les finances publiques reste élevée en amont de l'élection présidentielle de 2027", a souligné S&P, en citant notamment la décision du gouvernement Lecornu de suspendre la réforme des retraites.

"Le gouvernement confirme sa détermination à tenir l'objectif de déficit de 5,4% du PIB pour 2025. Pour 2026, le gouvernement a déposé ce mardi 14 octobre un projet de budget qui vise à accélérer la réduction du déficit public à 4,7 % du PIB tout en préservant la croissance, a pour sa part réagi Bercy dans un communiqué. Il s'agit d'une étape clef qui nous permettra de respecter l'engagement de la France à ramener le déficit public sous 3 % du PIB en 2029. Il est désormais de la responsabilité collective du gouvernement et du parlement de parvenir à l'adoption d'un budget qui s'inscrit dans ce cadre, avant la fin de l'année 2025".