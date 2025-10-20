 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 160,36
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

S&P dégrade la note de la France
information fournie par AOF 20/10/2025 à 08:37

(AOF) - Standard & Poor's a abaissé vendredi la note souveraine de la France d'un cran, de "AA-" à "A+". L'agence de notation estime que l'adoption d'un budget d'ici à la fin de l'année pourrait clarifier la stratégie du gouvernement pour faire face au creusement de la dette publique. "Néanmoins, selon nous, l'incertitude sur les finances publiques reste élevée en amont de l'élection présidentielle de 2027", a souligné S&P, en citant notamment la décision du gouvernement Lecornu de suspendre la réforme des retraites.

"Le gouvernement confirme sa détermination à tenir l'objectif de déficit de 5,4% du PIB pour 2025. Pour 2026, le gouvernement a déposé ce mardi 14 octobre un projet de budget qui vise à accélérer la réduction du déficit public à 4,7 % du PIB tout en préservant la croissance, a pour sa part réagi Bercy dans un communiqué. Il s'agit d'une étape clef qui nous permettra de respecter l'engagement de la France à ramener le déficit public sous 3 % du PIB en 2029. Il est désormais de la responsabilité collective du gouvernement et du parlement de parvenir à l'adoption d'un budget qui s'inscrit dans ce cadre, avant la fin de l'année 2025".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

3 commentaires

  • 09:48

    Pas tout a fait : ce sont les électeurs qui se font endormir par les belles promesses des politiques et portent au pouvoir des individus qui n'ont aucune obligation de résultat et ne sont jamais responsables financièrement de leur gestion calamiteuse.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quatre morts dans l'incendie d'un immeuble à Lyon
    Quatre morts dans l'incendie d'un immeuble à Lyon
    information fournie par AFP Video 20.10.2025 11:46 

    "On a sorti quatre personnes en arrêt cardio-respiratoire" : le lieutenant-colonel Christophe Perret des sapeurs-pompiers du Rhône confirme la mort de plusieurs personnes dans l'incendie d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon. IMAGES

  • Une munition de char fabriquée par Rheinmetall. (Crédit: / Rheinmetall)
    Rheinmetall remporte un contrat de près de 3 MdEUR pour 222 véhicules d'infanterie
    information fournie par Zonebourse 20.10.2025 11:46 

    Rheinmetall annonce qu'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) a confié à Artec GmbH (coentreprise détenue à 64% par Rheinmetall et à 36% par KNDS Germany) la production de 222 véhicules de combat d'infanterie Schakal, destinés à l'Allemagne ... Lire la suite

  • Des touristes font la queue au musée du Louvres, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Vol des bijoux du Louvre: la traque est lancée, le musée reste fermé lundi
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Les signaux haussiers sont intacts
    VOLTALIA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank