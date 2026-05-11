S-Oil prévoit que les marges de raffinage resteront solides au deuxième trimestre grâce aux prix élevés des produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des résultats trimestriels et des commentaires des analystes)

La société sud-coréenne S-Oil

010950.KS , dont l'actionnaire principal est Saudi Aramco

2223.SE , a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que les marges de raffinage du deuxième trimestre restent solides, car les perturbations de l'offre devraient l'emporter sur la faiblesse de la demande due aux prix élevés des produits.

Au cours de la période janvier-mars, le raffineur a indiqué avoir exploité les unités de distillation du brut (CDU) de sa raffinerie de pétrole d'une capacité de 669.000 barils par jour (bpj), située dans la ville d'Ulsan, au sud-est du pays, à 85% de sa capacité, contre 96% pour l'ensemble de l'année 2025.

Voici les détails des résultats du premier trimestre de S-Oil:

* Le raffineur a annoncé un bénéfice d'exploitation de 1 200 milliards de wons (817,97 millions de dollars) au cours des trois premiers mois de 2026, contre une perte de 22 milliards de wons un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué.

* Le chiffre d'affaires a reculé de 0,5% en glissement annuel pour s'établir à 8 900 milliards de wons.

* Sa division de raffinage a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1 000 milliards de wons, grâce à l'élargissement des marges de raffinage régionales, favorisé par la forte demande de distillats moyens dans un contexte de réduction des capacités de production et de restrictions à l'exportation imposées par le gouvernement à la suite des perturbations de l'approvisionnement en brut.

* Le mois dernier, la Corée du Sud a plafonné les prix intérieurs des carburants afin de limiter l'impact de la flambée des coûts énergétiques résultant du conflit au Moyen-Orient. Les prix sontajustés toutes les deux semaines pour refléter l'évolution des cours mondiaux du pétrole.

* Selon les analystes, les raffineurs sud-coréens sont confrontés à une incertitude accrue en raison des inquiétudes liées aux perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut et à la mise en place d'un système de plafonnement des prix des carburants sur le marché intérieur.

* Ils ont ajouté que les mesures gouvernementales visant à freiner les prix des carburants dans un contexte de forte hausse des prix du pétrole entraînaient des pertes d'opportunité sur les ventes d'essence, pesant sur la rentabilité à court terme, même si cet impact devrait s'atténuer une fois que les prix du pétrole se seront stabilisés.

(1 $ = 1 467,0500 wons)