Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S'il est élu, Biden consultera ses alliés sur l'avenir des droits de douane américains sur la Chine-conseillers Reuters • 29/10/2020 à 04:02









WASHINGTON/NEW YORK, 29 octobre (Reuters) - Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden, consulterait immédiatement ses alliés avant de prendre une décision sur le futur des droits de douane sur la Chine, ont déclaré des conseillers de Joe Biden à Reuters mercredi. Les deux collaborateurs de Joe Biden ont déclaré ne pas vouloir répéter les erreurs de Donald Trump lorsqu'il a imposé des droits de douane sur les produits européens et canadiens dans le cadre de son programme "America First", contrariant les principaux partenaires américains. "L'échec de l'administration Trump a été de faire cavalier seul. Et cela a donné à la Chine une porte de sortie", a déclaré Jeffrey Prescott, ancien haut responsable de la politique étrangère de l'administration Obama. Les conseillers ont refusé de dire si le candidat démocrate, s'il était élu, serait enclin à lever les droits de douane massifs sur la Chine instaurés par Trump. Le différend commercial n'est que l'une des principales sources de tensions entre Washington et Pékin, dont les relations ont atteint leur point le plus bas depuis des décennies sur toute une série de questions. (Matt Spetalnick, Trevor Hunnicutt et Matt Spetalnick; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.