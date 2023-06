- La banque finlandaise S-Bank va faire l’acquisition des activités finlandaises de clients privés, de gestion d’actifs et de services d’investissement de la banque suédoise Handelsbanken qui représentent environ 2,6 milliards d’euros d’encours. De son côté, la banque finlandaise gérait autour de 6 milliards d’euros au 31 mars. Une fois l’opération réalisée, environ 230 employés de Handelsbanken rejoindront S-Bank. Si la transaction est approuvée, les deux sociétés coopéreront également lorsque S-Bank commencera à proposer des fonds gérés par Handelsbanken Fonder AB. Cette coopération permettra aux clients actuels et futurs de S-Bank de disposer d’une gamme de fonds plus diversifiée.L’acquisition est censée renforcer la position de S-Bank en tant qu’un des principaux gestionnaires d’actifs en Finlande, indique un communiqué. Outre la hausse de ses actifs, la banque va diversifier sa gamme de fonds et doubler le nombre de ses clients privés. La gestion d’actifs est le deuxième secteur d’activité de S-Bank. Elle fournit des services aux investisseurs de fonds, aux clients de la banque privée ainsi qu’aux plus grands investisseurs institutionnels de Finlande.

Laurence Marchal