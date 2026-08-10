Ryman Hospitality Properties recule en raison d'une levée de fonds prévue pour financer une acquisition

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10 août - ** Les actions de Ryman Hospitality Properties RHP.N reculent de 4,6 % à 115,31 dollars en pré-ouverture ** La société d'investissement immobilier spécialisée dans l'hôtellerie et l'hébergement annonce une offre publique de 5,1 millions d'actions ** Le produit de cette opération servira à financer une partie de l'acquisition, d'un montant de 1,38 milliard de dollars, du Grande Lakes Orlando Resort auprès de Trinity Investments, un investisseur immobilier spécialisé dans le secteur de l'hôtellerie

** BofA Securities, J.P. Morgan, Morgan Stanley et Wells Fargo Securities agissent en tant que chefs de file conjoints

** RHP comptait 63,1 millions d’actions en circulation au 31 juillet, selon son dernier rapport trimestriel

** Les 14 courtiers couvrant le titre attribuent tous une recommandation “acheter” ou supérieure; objectif de cours médian: 130 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action RHP affichait une hausse de 27,7 % depuis le début de l’année