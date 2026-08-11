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Ryman Hospitality Properties recule après une cession d'actions de 597 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 12:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de Ryman Hospitality Properties

RHP.N reculent de 1,2 % à 118,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société d'investissement immobilier spécialisée dans l'hôtellerie et l'hébergement a vendu 5,1 millions d'actions à 117 dollars chacune, levant ainsi 596,7 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 2,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'action a reculé de 0,7 % lundi après l'annonce par RHP de cette levée de fonds

** Le produit de l'opération servira à financer une partie de l'acquisition par Ryman du Grande Lakes Orlando Resort, d'un montant de 1,38 milliard de dollars

** BofA Securities, J.P. Morgan, Morgan Stanley et Wells Fargo Securities ont agi en tant que co-chefs de file de l'opération

** Les 13 courtiers couvrant le titre attribuent une recommandation "acheter" ou supérieure; objectif de cours médian: 130 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action RHP affichait une hausse de 26,8 % depuis le début de l'année

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RYMAN HOSP REIT
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