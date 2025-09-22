Ryder System progresse après que Citi a commencé par l'acheter, avec des prévisions élevées pour la Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Ryder System R.N ont augmenté de près de 1% à 185 $ en pré-marché après que Citi ait placé le titre à "acheter"

** Citi fixe un objectif de prix de 217 $, ~18% plus élevé que la dernière clôture et maintenant le plus élevé parmi les 10 analystes qui couvrent le titre, selon les données de LSEG

** La société de courtage estime que les services et les caractéristiques technologiques de l'entreprise de logistique sont à l'origine du gain d'actions

** Le courtier indique que la discipline des prix parmi les loueurs de camions, permettant la répercussion des coûts, et la croissance de la flotte privée stimulent le volume

** Les 9 courtiers précédents avaient également une note moyenne d'"achat", mais leur estimation moyenne était d'environ 189 $ - données LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 17% depuis le début de l'année