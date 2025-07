Ryanair va réduire de 13 % sa capacité en France cet hiver

(AOF) - Ryanair a annoncé une réduction de 13 % de sa capacité en France cet hiver, entraînant la suppression de 750 000 sièges, l’annulation de 25 lignes et l’arrêt de ses opérations aux aéroports de Bergerac, Brive et Strasbourg. Ryanair précise que ces décisions sont les conséquences « de l’échec du gouvernement français à annuler l’augmentation excessive de la taxe aérienne, qui a été augmentée de 180 % en mars 2025".

La compagnie aérienne ajoute : " cette annonce intervient après de nombreuses mises en garde des compagnies aériennes et des aéroports français, selon lesquelles cette nouvelle taxe rendrait de nombreuses liaisons vers la France non rentables, en particulier dans les aéroports régionaux et pendant la saison hivernale. Cette taxe astronomique rend la France moins compétitive par rapport à d'autres pays de l'UE comme l'Irlande, l'Espagne ou la Pologne, qui n'imposent aucune taxe aérienne, ou encore la Suède, la Hongrie et certaines régions d'Italie, où les taxes sont supprimées pour stimuler le trafic, le tourisme, l'emploi et la reprise économique ".

