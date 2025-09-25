Ryanair va ouvrir une nouvelle base en Italie en janvier
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 12:46
La compagnie estime que ce projet soutiendra plus de 800 emplois locaux, renforcera la connectivité toute l'année et augmentera de 10% la capacité vers Rome et Milan. Eddie Wilson, directeur général de Ryanair, a souligné que cette base reliera directement Trapani à 9 pays ainsi qu'aux principales villes italiennes, stimulant le tourisme et la croissance économique.
Ryanair appelle par ailleurs à étendre la suppression de la taxe municipale à tous les aéroports siciliens et italiens afin de libérer davantage de capacités et de réduire les tarifs. La compagnie se dit prête à investir jusqu'à 4 MdUSD en Italie, avec 40 avions supplémentaires, 250 nouvelles routes et 20 millions de passagers additionnels.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Commission européenne a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête concernant le groupe allemand SAP pour soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées à son célèbre logiciel de gestion d'entreprise. "Des milliers d'entreprises à travers l'Europe utilisent les ... Lire la suite
-
Alstom annonce l'ouverture de plus de 150 postes à son siège social régional des Amériques situé à Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec. Les recrutements concernent notamment l'ingénierie, l'approvisionnement, les finances, l'informatique et la gestion de projet. ... Lire la suite
-
L'UE a rejeté jeudi les appels du groupe américain Apple à enterrer le règlement sur les marchés numériques (DMA), loi emblématique entrée en vigueur l'an dernier et qui vise à mettre fin aux abus de position dominante des géants technologiques. Apple, qui conteste ... Lire la suite
-
A l'approche des 35 ans de la réunification allemande, Friedrich Merz rencontre jeudi les dirigeants des régions de l'ex-Allemagne de l'Est, de plus en plus séduites par l'extrême droite que le chancelier conservateur a juré de combattre. "Dans les derniers sondages, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer