 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ryanair va ouvrir une nouvelle base à Rabat
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 18:16

Ryanair a annoncé l'ouverture de sa nouvelle base de 2 appareils (investissement de 200 millions de dollars US) à Rabat à partir d'avril 26, avec 20 destinations (dont 7 nouvelles reliant Rabat aux principales destinations européennes) pour l'été 2026.

Rabat deviendra la cinquième base marocaine de Ryanair - renforçant ainsi la connectivité à travers le Royaume en vue de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030.

L'investissement de Ryanair à Rabat créera également plus de 800 emplois locaux, dont 60 emplois pour les pilotes et les membres d'équipage de cabine.

Cette ouverture de base augmentera la capacité du Rabat de 45 %.

L'investissement de Ryanair au Maroc dépasse désormais plus de 1,6 milliard de dollars US en avions - soutenant plus de 8 500 emplois directs et indirects et générant une croissance économique dans 13 villes dont Rabat, Marrakech, Fez, Agadir, Tétouan, Essaouira, Dakhla et Nador.


Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank