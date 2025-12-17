Ryanair va ouvrir une nouvelle base à Rabat
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 18:16
Rabat deviendra la cinquième base marocaine de Ryanair - renforçant ainsi la connectivité à travers le Royaume en vue de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030.
L'investissement de Ryanair à Rabat créera également plus de 800 emplois locaux, dont 60 emplois pour les pilotes et les membres d'équipage de cabine.
Cette ouverture de base augmentera la capacité du Rabat de 45 %.
L'investissement de Ryanair au Maroc dépasse désormais plus de 1,6 milliard de dollars US en avions - soutenant plus de 8 500 emplois directs et indirects et générant une croissance économique dans 13 villes dont Rabat, Marrakech, Fez, Agadir, Tétouan, Essaouira, Dakhla et Nador.
