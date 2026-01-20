 Aller au contenu principal
Ryanair va ajouter un 4ème avion à Tirana en avril 2026
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 15:31

Ryanair a annoncé avoir ajouté un 4ème avion B737-800 à Tirana pour avril 2026. Cela représente un investissement de 400 millions de dollars et l'ouverture de 20 nouvelles lignes, dont Alghero, Baden-Baden, Eindhoven, Gênes, Memmingen, Parme et Wroclaw.

Ryanair affichera une croissance du trafic de 50 % à Tirana et de 4 millions de passagers en 2026.

Au cours des cinq prochaines années, Ryanair continuera d'investir en Albanie, avec 6 avions B737 (600 millions de dollars investis) à Tirana, dépassant les 6 millions de passagers par an, exploitant plus de 60 liaisons.

Michael O'Leary, DG de Ryanair, a déclaré : " Cet investissement record de Ryanair (400 millions de dollars), une croissance record du trafic de plus de 50 % pour atteindre 4 millions par habitant pour Tirana, est le résultat direct de la politique proactive de l'Albanie visant à abolir les taxes sur les voyages, ainsi que des coûts réduits de l'aéroport ".

