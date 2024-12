Ryanair: un passager condamné par le tribunal d'Athènes information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Ryanair indique aujourd'hui que le tribunal d'Athènes avait condamné un passager pour avoir perturbé un vol vers Athènes en juillet 2020 en refusant de suivre les instructions de l'équipage.



Le tribunal a condamné le voyageur à cinq mois de prison avec sursis et à une amende de 400 E.



Ryanair profite de cette actualité pour réaffirmer son engagement à garantir un environnement de voyage sûr et respectueux pour tous ses passagers et membres d'équipage, et à prendre des mesures fermes contre les comportements indisciplinés.



Un porte-parole de la compagnie a d'ailleurs précisé que 'la sécurité et le bien-être de nos passagers et équipages sont la priorité numéro un de Ryanair'.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 620,00 GBX LSE +0,68%