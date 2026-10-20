Ryanair supprime 20 lignes au départ de la Belgique, le titre recule

La compagnie aérienne à bas coûts réduit fortement ses capacités dans le pays, en réaction à la hausse de 250% de la taxe fédérale sur les billets d'avion, qui doit passer de 2 à 7 euros entre janvier 2025 et janvier 2027.

Ryanair a annoncé la suppression de 20 lignes au départ des aéroports de Bruxelles-Charleroi et de Zaventem dans son programme de vols pour l'hiver 2026. Cette réduction s'accompagne du retrait de six appareils, représentant un investissement de 600 millions de dollars, et de 1,1 million de sièges.

La compagnie estime que l'augmentation de la fiscalité aérienne pénalise la compétitivité de la Belgique face à plusieurs pays européens, notamment la Suède, la Slovaquie, la Hongrie et l'Italie, qui ont supprimé leurs taxes aériennes.

Son directeur général, Michael O'Leary, appelle le Premier ministre Bart De Wever à supprimer cette taxe, avertissant que son maintien pourrait entraîner de nouvelles réductions de capacités, ainsi que des pertes d'emplois et de recettes touristiques.

Vers 10h15, le titre recule de 1,8% à la Bourse de Dublin, autour des 22,3 euros.