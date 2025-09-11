 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ryanair signe un accord de partenariat avec Skyscanner
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 12:20

(Zonebourse.com) - Ryanair annonce un accord avec Skyscanner, une plateforme de recherche, comparaison, réservation, de voyages en ligne, fondée en 2003 au Royaume-Uni. Cette dernière disposera désormais d'un accès direct au vaste réseau de destinations de Ryanair.

Les voyageurs pourront ainsi réserver des vols vers les 235 destinations de Ryanair. Selon Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, ce partenariat garantit aux clients Skyscanner une transparence totale dur les tarifs et services additionnels proposés par la compagnie.

