Ryanair signe un accord de partenariat avec Skyscanner
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 12:20
Les voyageurs pourront ainsi réserver des vols vers les 235 destinations de Ryanair. Selon Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, ce partenariat garantit aux clients Skyscanner une transparence totale dur les tarifs et services additionnels proposés par la compagnie.
