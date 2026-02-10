Ryanair sécurise un accord pluriannuel de plusieurs milliards avec CFM pour la maintenance
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:57
Ryanair annonce la signature d'un protocole d'accord pluriannuel et de plusieurs milliards de dollars avec CFM (coentreprise à 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE Aerospace) portant sur les services et pièces moteurs.
Concrètement, cet accord prévoit que la compagnie achète directement l'ensemble de ses pièces de rechange moteurs auprès de CFM, en soutien d'un programme de maintenance internalisé à partir de 2029. Sur la durée, Ryanair anticipe des achats de pièces détachées supérieurs à 1 milliard de dollars par an, auprès de CFM.
Le dispositif accompagnera l'ouverture de 2 ateliers de maintenance, réparation et révision (MRO) moteurs en Europe, destinés à soutenir une flotte approchant 2 000 moteurs CFM.
Le contrat couvre les moteurs CFM56-7B et LEAP-1B équipant les Boeing 737 NG et MAX.
Michael O'Leary, directeur général du groupe Ryanair, souligne que cet accord "prolonge un partenariat de 30 ans" et accompagnera l'internalisation complète de la maintenance moteurs.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
