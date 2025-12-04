 Aller au contenu principal
Ryanair se renforce à Liverpool avec un 6e appareil et 3 nouvelles lignes pour l'été 2026
04/12/2025

Ryanair annonce l'ajout d'un sixième appareil basé à l'aéroport de Liverpool John Lennon pour l'été 2026, représentant un investissement de 600 millions de dollars. Cette capacité supplémentaire doit générer 250 000 sièges additionnels, soit une croissance de 15%, et porter l'offre totale à 2 millions de sièges, avec un trafic attendu de plus de 2,4 millions de passagers par an.
La compagnie ouvre trois nouvelles liaisons vers Marrakech, Tirana et Varsovie, et augmente les fréquences sur 11 routes très demandées, renforçant son réseau de 34 destinations au départ de Liverpool.
Le directeur commercial, Jason McGuinness, met en avant une croissance "record" pour la région, portée par l'expansion de la flotte et l'élargissement des dessertes.
Le directeur général de l'aéroport, John Irving, salue un engagement qui "apportera davantage d'emplois, d'investissements et de choix" pour les voyageurs, tout en consolidant le rôle stratégique de la plateforme dans le Nord-Ouest.

