L'envolée des valeurs de l'IA, une aubaine inattendue pour un fabricant japonais de toilettes

Cette photo, prise le 15 février 2024, présente différents modèles de toilettes dans un musée du fabricant japonais TOTO, situé à Kitakyushu, dans la préfecture de Fukuoka. ( AFP / PHILIP FONG )

Nvidia et les autres géants de l'IA ne sont pas les seuls à profiter de l'euphorie boursière...Jeudi, les actions du fabricant japonais de toilettes Toto, connu pour ses bidets high-tech, ont clôturé en hausse de 9,7% grâce au lien inattendu de l'entreprise avec la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.

Les toilettes de luxe de Toto, avec leurs sièges chauffants et leur technologie de pulvérisation de précision, sont très populaires au Japon et de plus en plus à l'étranger.

Mais l'entreprise utilise également son savoir-faire en céramique pour produire en série des composants utilisés dans le processus complexe de fabrication des micropuces qui alimentent les systèmes d'intelligence artificielle ainsi qu'une multitude d'autres produits électroniques.

Ces composants comprennent ce qu'on appelle des "mandrins électrostatiques", qui maintiennent fermement les plaquettes de silicium en place pendant qu'elles sont gravées avec des transistors minuscules.

La progression de 9,7% de Toto jeudi s'est produite alors que les valeurs liées aux semi-conducteurs progressaient dans toute l’Asie.

Ce rebond fait suite aux commentaires de Jensen Huang, patron de Nvidia, le géant américain des puces électroniques.

"Il y a des milliers de milliards de dollars d'infrastructures à construire", a-t-il déclaré mercredi au Forum économique mondial de Davos, en évoquant les domaines de l'énergie, du "cloud" (informatique dématérialisée) et des composants électroniques.

Le développement des IA génératives a "lancé le plus vaste déploiement d'infrastructures de l'histoire humaine. Nous en sommes déjà à quelques centaines de milliards de dollars", a ajouté le dirigeant.

Au Japon, les toilettes-bidets électriques sont la norme: plus de 80 % des foyers en sont équipés.

Les ventes sont également en forte hausse à l'étranger, en particulier aux États-Unis, sous l'impulsion de personnalités telles que Drake, les Kardashian et Alexandria Ocasio-Cortez, grandes adeptes du bidet.

"À mesure que la demande en IA générative augmente, la demande en centres de données nécessaires au stockage des données requises pour cette technologie va s'accroître. Parallèlement, nous prévoyons une augmentation de la demande en mandrins électrostatiques Toto", a récemment affirmé l'entreprise japonaise.