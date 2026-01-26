Ryanair revoit à la hausse ses prévisions de croissance tarifaire grâce à de fortes réservations pour le début de l'année 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les tarifs devraient augmenter de 8 à 9 % au cours de l'année qui s'achève le 31 mars

*

La compagnie aérienne enregistre les meilleures semaines de réservations de son histoire

*

La demande des consommateurs est très forte, selon le directeur financier

*

Les relations avec Boeing se passent "extrêmement bien"

(Refonte et écriture) par Conor Humphries

Ryanair RYA.I a revu lundi à la hausse ses prévisions de croissance du tarif moyen après un démarrage en fanfare des réservations pour 2026 et a prédit que son bénéfice annuel après impôts augmenterait probablement d'un tiers.

La compagnie aérienne irlandaise, la plus importante d'Europe en nombre de passagers, a déclaré que les tarifs moyens seraient supérieurs de 1 ou 2 points de pourcentage pour l'année se terminant le 31 mars par rapport à la croissance annuelle de 7 % qu'elle avait prévue en novembre.

"La demande des consommateurs est très forte. Nous avons connu deux semaines de réservations record au cours des deux dernières semaines. Je ne vois aucun ralentissement dans les envies d'évasion", a déclaré Neil Sorahan, directeur financier, lors d'une interview.

"Nous pensons que nous récupérerons non seulement la totalité des 7 % de baisse enregistrés l'année dernière, mais aussi 1 ou 2 points de pourcentage supplémentaires", a-t-il ajouté.

La compagnie aérienne "prévoit prudemment" un bénéfice après impôts avant exception compris entre 2,13 milliards d'euros et 2,23 milliards d'euros (2,5 milliards à 2,7 milliards de dollars).

C'est bien mieux que les 1,6 milliards d'euros enregistrés l'année dernière et conforme à la prévision de 2,22 milliards d'euros d'un sondage d'analystes de LSEG.

Ryanair a réalisé un bénéfice après impôts de 115 millions d'euros au cours des trois derniers mois de 2025, en excluant une charge exceptionnelle de 85 millions d'euros liée à une amende de l'autorité italienne de la concurrence en décembre.

Le directeur général Michael O'Leary a déclaré dans une déclaration vidéo qu'il était convaincu que l'amende de 256 millions d'euros serait annulée en appel, bien que cela puisse prendre un an ou deux.

Ces dernières années, Ryanair a été contrainte de réduire la croissance de sa capacité en raison de retards chez Boeing BA.N , mais les relations avec l'entreprise américaine se déroulent désormais "extrêmement bien", a déclaré M. Sorahan.

Les quatre derniers 737 MAX 200 de la commande actuelle de Ryanair devraient être livrés à temps d'ici la fin du mois de février et la compagnie aérienne est "de plus en plus confiante" que les 15 premiers des 150 nouveaux 737 MAX 10 seront livrés à temps au printemps 2027, a-t-il ajouté.

Boeing a indiqué à Ryanair que la certification du MAX 10 devrait intervenir entre juillet et septembre de l'année prochaine, a précisé M. Sorahan. (1 dollar = 0,8429 euros)