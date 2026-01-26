Ryanair relève sa prévision de tarifs, plus confiant sur le bénéfice annuel

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair RYA.I a relevé lundi sa prévision de croissance des tarifs moyens pour son exercice financier et déclaré que le bénéfice annuel après impôts serait probablement supérieur d'environ un tiers à celui de l'année dernière.

La compagnie, la plus importante d'Europe en nombre de passagers, a déclaré que les tarifs moyens seraient supérieurs d'un ou deux points de pourcentage à la croissance annuelle de 7% qu'elle avait prévue en novembre, les tarifs des trois premiers mois de l'année 2026 étant "supérieurs à ceux de l'année précédente".

"Alors que le quatrième trimestre ne bénéficie pas de Pâques, les tarifs ont tendance à être supérieurs à ceux de l'année précédente et nous pensons maintenant que les tarifs pour l'ensemble de l'année dépasseront de 1% ou 2% la croissance de +7% précédemment prévue", a déclaré le groupe dans un communiqué.

En conséquence, Ryanair "prévoit prudemment" un bénéfice après impôts avant exception dans une fourchette de 2,13 milliards d'euros à 2,23 milliards d'euros, contre 1,61 milliard d'euros l'année dernière.

Ryanair doit faire face à une charge exceptionnelle liée à une amende de 256 millions d'euros imposée par l'autorité italienne de la concurrence en décembre, mais le groupe s'est dit confiant dans le fait que cette amende serait annulée en appel.

L'exercice fiscal de Ryanair se termine le 31 mars.

(Rédigé par Conor Humphries ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)