Ryanair: rebond du titre après des analyses positives information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé un bénéfice de 663 ME au titre du 1er trimestre (soit la période de trois mois s'étant achevée le 30 juin), en hausse de 290 % par rapport à la même période un an plus tôt.



Ryanair s'attend à ce que le trafic passager pour cette année fiscale 2024 augmente à environ 183,5 millions (en hausse de 9%), ce qui est plus lent que les 185 millions initialement prévus, en raison des retards de livraison de Boeing au printemps et à l'automne 2023.



Suite à cette annonce, Stifel confirme sa note d'achat sur le titre Ryanair, avec un objectif de cours inchangé de 22 euros.



Ryanair anticipe des réservations 'fortes' pour le deuxième trimestre (pic estival), mais a noté que certains rendements s'érodent ces derniers temps, rapporte Stifel.



Dans un contexte de hausse des coûts du carburant, Ryanair s'en tient à ses prévisions prudentes et cible une augmentation 'modérée' du bénéfice net pour cette année (le consensus est à 1,76 MdE, Stifel table sur 1,98 MdE).



' Nous pensons que Ryanair offre une structure historique de croissance sur le canal de l'aviation à bas coût malgré une capacité limitée du marché, comme en témoignent les gains de parts de marché ', conclut en substance l'analyste.



Oddo BHF confirme également sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 22 euros sur Ryanair, jugeant 'injustifiée' la correction du titre après sa publication, et considérant qu'elle 'offre un bon point d'entrée'.



'L'accélération de gains de part de marché et la bonne tenue des capacités plaident en faveur d'une bonne orientation du pricing sur la saison estivale qui compensera, à notre avis, l'inflation sur les coûts unitaires hors carburant', pense l'analyste.



De plus, Oddo BHF estime que 'la structure de coûts plus compétitive de Ryanair permettra de s'adapter plus facilement au ralentissement de tendance anticipé sur l'hiver', et que sa valorisation est attractive au vu des fondamentaux et de la croissance moyenne des BPA.