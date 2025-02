Ryanair: programme estival renforcé au départ de Cork information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce son programme été 2025 à Cork (Irlande) avec 33 routes, dont une nouvelle vers Fuerteventura, et des fréquences renforcées sur 14 destinations populaires comme Barcelone, Londres et Paris.



La compagnie ajoute également des vols pour le festival de Cheltenham et le Tournoi des Six Nations.



L'investissement de 400 millions de dollars dans quatre avions basés à Cork, dont trois modèles 'Gamechanger' réduisant les émissions, soutient 2000 emplois locaux.



Ryanair profite de cette communication pour plaider une nouvelle fois auprès du gouvernement irlandais pour relever le plafond aéroportuaire régional et favoriser la croissance du trafic.





