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Ryanair prévoit une baisse de ses prix estivaux, bénéfice au T1 en-deçà des attentes
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 07:33

Un avion Ryanair à l'aéroport de Macédoine à Thessalonique, avant une conférence de presse de Ryanair sur ses opérations en Grèce

Un avion Ryanair à l'aéroport de Macédoine à Thessalonique, avant une conférence de presse de Ryanair sur ses opérations en Grèce

Ryanair a averti lundi que ‌ses tarifs moyens pour l'été devraient afficher une légère baisse par ​rapport à l'année dernière, dans un contexte d'incertitude lié au conflit avec l'Iran, tandis que le bénéfice après impôts de la compagnie low-cost ​pour le trimestre avril-juin s'est révélé inférieur aux prévisions des analystes.

La plus grande compagnie aérienne ​d'Europe en nombre de passagers a annoncé ⁠un bénéfice après impôts de 538 millions d'euros pour son ‌premier trimestre fiscal clos le 30 juin, contre une prévision de 579 millions issue d'un sondage réalisé par la ​compagnie auprès d'analystes.

Lors de ‌la présentation de ses derniers résultats trimestriels en ⁠mai, Ryanair avait indiqué réduire certains tarifs afin de maintenir son volume de trafic face aux difficultés liées à la guerre, et avait prévenu ⁠que les tarifs ‌pourraient rester globalement stables entre juillet et septembre.

Les tarifs ⁠moyens du premier trimestre ont baissé de 6% par rapport à ‌la même période de l’année dernière, "le conflit au Moyen-Orient ⁠ayant entraîné une réticence des consommateurs, des inquiétudes concernant ⁠les pénuries de kérosène ‌dans l’UE, une incertitude économique et des réservations effectuées plus tardivement", ​a déclaré le président-directeur général Michael ‌O’Leary dans un communiqué.

"Malgré une légère reprise récente des volumes et une moindre incitation au ​niveau des prix, les tarifs du deuxième trimestre affichent une tendance à la baisse modérée par rapport à l’année dernière, et ⁠le résultat final des tarifs du premier semestre dépendra fortement du volume des réservations de dernière minute en août et septembre", a-t-il ajouté.

Les réservations de dernière minute constituent généralement la principale source de bénéfices pour les compagnies aériennes low-cost.

(Rédigé par Conor Humphries; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

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