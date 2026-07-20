Ryanair prévoit une baisse de ses prix estivaux, bénéfice au T1 en-deçà des attentes

Un avion Ryanair à l'aéroport de Macédoine à Thessalonique, avant une conférence de presse de Ryanair sur ses opérations en Grèce
Ryanair a averti lundi que ses tarifs moyens pour l'été devraient afficher une légère baisse par rapport à l'année dernière, dans un contexte d'incertitude lié au conflit avec l'Iran, tandis que le bénéfice après impôts de la compagnie low-cost pour le trimestre avril-juin s'est révélé inférieur aux prévisions des analystes.
La plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers a annoncé un bénéfice après impôts de 538 millions d'euros pour son premier trimestre fiscal clos le 30 juin, contre une prévision de 579 millions issue d'un sondage réalisé par la compagnie auprès d'analystes.
Lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels en mai, Ryanair avait indiqué réduire certains tarifs afin de maintenir son volume de trafic face aux difficultés liées à la guerre, et avait prévenu que les tarifs pourraient rester globalement stables entre juillet et septembre.
Les tarifs moyens du premier trimestre ont baissé de 6% par rapport à la même période de l’année dernière, "le conflit au Moyen-Orient ayant entraîné une réticence des consommateurs, des inquiétudes concernant les pénuries de kérosène dans l’UE, une incertitude économique et des réservations effectuées plus tardivement", a déclaré le président-directeur général Michael O’Leary dans un communiqué.
"Malgré une légère reprise récente des volumes et une moindre incitation au niveau des prix, les tarifs du deuxième trimestre affichent une tendance à la baisse modérée par rapport à l’année dernière, et le résultat final des tarifs du premier semestre dépendra fortement du volume des réservations de dernière minute en août et septembre", a-t-il ajouté.
Les réservations de dernière minute constituent généralement la principale source de bénéfices pour les compagnies aériennes low-cost.
(Rédigé par Conor Humphries; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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