Ryanair: partenariat avec SAP Concur

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce le lancement d'un partenariat avec SAP Concur, permettant aux voyageurs d'affaires de réserver des vols Ryanair via Concur Travel.



Ce partenariat permet d'offrir un accès aux tarifs et au vaste réseau de Ryanair, reliant 240 aéroports avec 3 600 vols quotidiens.



Les clients bénéficieront d'une gestion simplifiée de leurs réservations, car les détails seront intégrés dans les solutions SAP Concur.



' Ce que nous avons construit avec Ryanair vise à les connecter à l'industrie des voyages d'affaires de la manière la plus transparente et productive possible', indique en substance Paul Dear, vice-président régional des services fournisseurs EMEA chez SAP Concur.





