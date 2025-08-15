Ryanair ouvrira une base à Tirana (Albanie) en avril 2026 avec 3 appareils
15/08/2025
Le programme comptera 33 lignes, dont 10 nouvelles vers Birmingham, Dublin, Milan, Malte, Naples, Pescara, Poznan, Trieste, Turin et Vérone, ainsi qu'une hausse des fréquences sur 9 lignes existantes.
La compagnie prévoit 4 millions de passagers par an en 2026 et envisage, d'ici 2030, jusqu'à 6 avions basés, plus de 20 nouvelles routes et 5 millions de passagers annuels, sous réserve du maintien de faibles coûts d'accès et de l'absence de taxes aériennes en Albanie.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
