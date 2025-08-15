Ryanair ouvrira une base à Tirana (Albanie) en avril 2026 avec 3 appareils information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 11:35









(Zonebourse.com) - Ryanair annonce l'ouverture d'une base à l'aéroport de Tirana pour l'été 2026, avec 3 Boeing 737-800 basés, représentant un investissement de 300 MUSD et soutenant plus de 3 000 emplois, dont 100 postes qualifiés de pilotes et personnels de cabine.



Le programme comptera 33 lignes, dont 10 nouvelles vers Birmingham, Dublin, Milan, Malte, Naples, Pescara, Poznan, Trieste, Turin et Vérone, ainsi qu'une hausse des fréquences sur 9 lignes existantes.



La compagnie prévoit 4 millions de passagers par an en 2026 et envisage, d'ici 2030, jusqu'à 6 avions basés, plus de 20 nouvelles routes et 5 millions de passagers annuels, sous réserve du maintien de faibles coûts d'accès et de l'absence de taxes aériennes en Albanie.





