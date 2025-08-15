 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 925,58
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair ouvrira une base à Tirana (Albanie) en avril 2026 avec 3 appareils
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 11:35

(Zonebourse.com) - Ryanair annonce l'ouverture d'une base à l'aéroport de Tirana pour l'été 2026, avec 3 Boeing 737-800 basés, représentant un investissement de 300 MUSD et soutenant plus de 3 000 emplois, dont 100 postes qualifiés de pilotes et personnels de cabine.

Le programme comptera 33 lignes, dont 10 nouvelles vers Birmingham, Dublin, Milan, Malte, Naples, Pescara, Poznan, Trieste, Turin et Vérone, ainsi qu'une hausse des fréquences sur 9 lignes existantes.

La compagnie prévoit 4 millions de passagers par an en 2026 et envisage, d'ici 2030, jusqu'à 6 avions basés, plus de 20 nouvelles routes et 5 millions de passagers annuels, sous réserve du maintien de faibles coûts d'accès et de l'absence de taxes aériennes en Albanie.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un combo photo montrant le président russe Vladimir Poutine (à gauche) aux côtés du président américain Donald Trump (à droite) ( SPUTNIK / Ilya PITALEV )
    Trump et Poutine en Alaska, le moment de vérité
    information fournie par AFP 15.08.2025 12:09 

    Le 15 août 2025 restera-t-il dans l'Histoire comme le jour qui a scellé le sort de l'Ukraine, après trois ans de guerre? Donald Trump et Vladimir Poutine en décident vendredi, à l'autre bout du monde, en Alaska. A croire le président américain, qui n'est pas homme ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 15.08.2025 12:02 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,76% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en baisse de 0,17% pour le Nasdaq

  • Un F-22 de l'USAF (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin va moderniser la flotte polonaise de F-16
    information fournie par Cercle Finance 15.08.2025 11:17 

    (Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce la signature d'un accord avec le ministère polonais de la Défense pour moderniser 48 avions F-16 Block 52+ au standard avancé F-16 Viper. Le programme inclut l'installation du radar APG-83 à antenne active, d'un écran ... Lire la suite

  • Le président des négociations sur la mise en place d'un traité portant sur la pollution plastique l'ambassadeur equatorien Luis Vayas Valdivieso, avant le début de la dernière réunion plénière qui a constaté l'échec de la négociation, le 15 aout 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Nuit blanche à Genève, pas de traité plastique et maintenant ?
    information fournie par AFP 15.08.2025 11:15 

    Il n'y aura pas de traité contre la pollution plastique à Genève: après un constat d'échec cuisant pour l'environnement et pour la diplomatie, les Nations unies essayaient vendredi de chercher une porte de sortie. Le représentant de la Norvège, co-président d'un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank