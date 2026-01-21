Ryanair : O'Leary écarte la menace d'un rachat par Elon Musk alors que la querelle continue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

O'Leary et Musk se disputent après que Ryanair a exclu d'utiliser Starlink

*

Musk a dit qu'il pourrait acheter Ryanair; O'Leary dit que l'UE bloquerait cela

*

O'Leary dit que la publicité faite autour du conflit aide les réservations

(Ajoute d'autres citations de O'Leary, l'évolution du cours de l'action, des commentaires sur le trading et Boeing. Attention au langage que certains lecteurs pourraient trouver offensant dans le paragraphe 3.) par Conor Humphries

Alors que l'Europe et les États-Unis s'affrontent à Davos au sujet de la menace de Donald Trump de s'emparer du Groenland, deux des chefs d'entreprise les plus virulents de la région - Michael O'Leary et Elon Musk - se livrent à leur tour à une guerre de trolls au sujet de Starlink.

La querelle a éclaté la semaine dernière après que le patron de Ryanair RYA.I , M. O'Leary, a exclu d'utiliser le service Internet Starlink de M. Musk sur sa flotte de plus de 600 jets, ce qui a incité le milliardaire américain à le traiter d'"idiot fini".

Lors d'une conférence de presse à Dublin mercredi - présentée par Ryanair comme une réponse à "la dernière connerie de Musk sur Twitter" - M. O'Leary a rejeté la suggestion de M. Musk selon laquelle il pourrait acheter la compagnie aérienne et le remplacer, bien qu'il ait déclaré qu'il accueillerait favorablement un investissement.

O'Leary a déclaré qu'il n'avait rien contre le fait d'être traité d'idiot, mais a tourné en dérision l'affirmation de Musk selon laquelle les antennes Starlink ne créeraient pas de traînée sur un avion, la qualifiant de "chose stupide et idiote à dire".

Le patron de la compagnie aérienne, qui a déclaré que la prise de bec stimulait les réservations, a estimé que l'utilisation de Starlink pourrait coûter à Ryanair jusqu'à 250 millions de dollars par an, y compris le carburant supplémentaire.

MUSK "NE PEUT PAS PRENDRE LE CONTRÔLE" DE RYANAIR

Ryanair serait ouverte à l'investissement de la personne la plus riche du monde, mais un rachat est impossible en vertu des règles de l'Union européenne qui limitent la propriété des compagnies aériennes étrangères, a déclaré M. O'Leary mercredi.

"S'il veut investir dans Ryanair, nous pensons que c'est un très bon investissement", a déclaré M. O'Leary, ajoutant que les rendements seraient meilleurs que ceux de la plateforme de médias sociaux de M. Musk, X. "M. Musk est le bienvenu pour acheter des actions, mais il ne peut pas prendre le contrôle."

Ces derniers jours, M. Musk a laissé entendre qu'il pourrait acheter la plus grande compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers et "confier la direction à quelqu'un dont le vrai nom est Ryan". Il a réalisé un sondage sur X dans lequel les trois quarts des personnes interrogées ont soutenu cette idée.

UN COUP DE POUCE ANTI-MUSK POUR LES RÉSERVATIONS?

En réponse à ce qu'il a appelé la "crise de colère sur Twitter" de Musk, O'Leary a déclaré que la publicité donnait un "formidable coup de pouce" aux réservations.

"Elles ont augmenté d'environ 2 ou 3 % au cours des cinq derniers jours, ce qui, compte tenu de nos volumes, est un coup de pouce très important", a-t-il déclaré. Il a ensuite déclaré à un journaliste que les réservations pour la période de janvier à mars, le dernier trimestre de l'exercice financier de Ryanair, étaient bonnes.

Les actions de Ryanair ont augmenté de 2 % mercredi, mais ont peu bougé dans l'ensemble au cours de la querelle, ce qui suggère que la plupart des investisseurs ne prennent pas au sérieux les réflexions de Musk sur le rachat de la compagnie. Le milliardaire a toutefois consulté ses adeptes des médias sociaux avant d'acheter X, anciennement Twitter.

M. O'Leary a déclaré qu'il avait eu des discussions avec Starlink pendant 12 mois alors qu'il évaluait le WiFi à bord, mais qu'il avait conclu que le coût était trop élevé. Il a ajouté que Ryanair recherchait un fournisseur prêt à financer l'installation, et que les deux parties n'étaient pas du tout d'accord sur l'utilisation par les passagers.

"Les responsables de Starlink pensent que 90 % de nos passagers paieraient volontiers pour un accès WiFi. Malheureusement, notre expérience nous dit que moins de 10 % de nos passagers paieraient pour cet accès", a-t-il déclaré.

UN CASSE-TÊTE TARIFAIRE EN PERSPECTIVE?

M. O'Leary, dont la compagnie aérienne doit présenter lundi ses résultats pour les trois derniers mois de l'année 2025, a déclaré que les tarifs moyens pourraient augmenter de 2 % à 4 % au cours de l'année à venir, dans un contexte de capacité limitée en Europe, mais il a ajouté: "Nous n'en avons pas encore la moindre idée."

Interrogé sur le risque d'une guerre commerciale entre l'UE et les États-Unis suite à la menace de Trump d'imposer des droits de douane croissants sur le Groenland, M. O'Leary a déclaré qu'il était trop tôt pour dire quel serait l'impact sur la demande des consommateurs.

À la question de savoir s'il était convaincu que Boeing

BA.N absorberait le coût de tout nouveau droit de douane sur les livraisons d'avions américains à l'Europe, il a répondu: "Je ne le suis pas."