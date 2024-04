Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: lance 5 nouvelles destinations de Marseille information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé son calendrier estival 2024 pour Marseille, avec 5 nouvelles destinations (62 au total) vers des destinations telles que Limoges, Reggio Calabre, Tirana, Wroclaw, et Zagreb.



Ryanair basera au total 7 avions à l'aéroport de Marseille ce qui représente un investissement de 700 millions de dollars.



La flotte basée à Marseille inclura 3 Boeing 737-8200 ' Gamechanger ' qui offrent 4% de sièges en plus, consomment 16% de carburant en moins, et produisent 40% de bruit en moins.





