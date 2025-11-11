Ryanair investit 400 MUSD à Shannon (Irlande) et ouvre 4 nouvelles lignes pour l'été 2026
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 13:05
Le programme comptera 30 routes au total, incluant des vols supplémentaires vers Alicante, Lanzarote, Manchester, Malte et Reus, pour un total de 1,4 million de sièges.
Ray O'Driscoll, directeur général par intérim du groupe Shannon Airport, a salué un 'signe fort de confiance' dans le développement de la plateforme et dans le rôle du transporteur dans la croissance touristique et économique de la région.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
