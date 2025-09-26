 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ryanair installe un nouvel appareil à Dublin, 96 lignes prévues cet hiver
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 10:01

Ryanair annonce son programme hiver 2025 à Dublin avec 96 lignes, dont une nouvelle vers Rabat, et des fréquences supplémentaires sur 28 destinations comme Birmingham, Budapest, Milan et Valence. Le trafic de la compagnie à Dublin progressera de 9% grâce à l'ajout d'un avion B737 'Gamechanger' (100 MUSD), portant sa flotte locale à 35 appareils pour un investissement total de 3,5 MdUSD.

Cette expansion est rendue possible par la suspension judiciaire du plafond de 32 millions de passagers imposé à Dublin. Le CEO Michael O'Leary appelle le gouvernement irlandais à supprimer définitivement ce plafond, qu'il qualifie d''illégal', ainsi que les nouvelles restrictions sur les arrivées matinales.

En parallèle, Ryanair lance des cartes cadeaux d'entreprise personnalisables et exonérées d'impôts jusqu'à 1500 EUR, destinées aux salariés pour les fêtes de fin d'année.

