Ryanair et IAG impactés par les perturbations du contrôle aérien au Royaume-Uni

(Zonebourse.com) - Le contrôle aérien britannique (NATS pour National Air Traffic Services) a été perturbé hier, à la suite d'un problème technique sur son système de traitement des vols. Si les opérations sont désormais stabilisées, l'incident a perturbé de nombreux vols, sans toutefois aller jusqu'à entraîner de fermeture de l'espace aérien britannique.
La reprise a toutefois pris plus de temps que prévu et provoqué une accumulation de vols en attente, avec des répercussions sur l'ensemble du réseau aérien. NATS indique qu'une enquête complète va être menée afin de déterminer l'origine de l'incident et d'identifier les éventuelles mesures supplémentaires à prendre.
Selon Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, les annulations ont entraîné une perte immédiate estimée entre 2,5 et 3 millions de livres sterling pour la compagnie (2,9 à 3,5 MEUR au taux de change actuel). Il estime que la perte totale devrait finalement atteindre environ 5 à 6 millions de livres sterling (5,8 à 7 MEUR au taux de change actuel). Par ailleurs, 30 vols supplémentaires devaient être annulés aujourd'hui.
"IAG devrait être touché dans des proportions similaires, le groupe ayant été contraint de modifier les itinéraires de certains vols. Wizz Air devrait être moins affecté, car la compagnie exploite moins de liaisons", analyse aujourd'hui Arthur Kuntz, analyste chez AlphaValue.
En fin de journée, le titre Ryanair reculait de 1,6% à Dublin, tandis qu'IAG reculait de 2,3%. De son côté, WIzz Air s'enfonçait de 3,7%, dans un contexte de nouvelle flambée des cours du pétrole.
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