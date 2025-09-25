Ryanair est confiante dans le calendrier du Boeing MAX 10 et envisage une future commande d'Airbus

Ne s'attend pas à des retards pour le MAX 10

Ryanair aimerait avoir une "activité Airbus significative"

Ryanair est confiante de recevoir son premier des 150 737 MAX 10 de Boeing BA.N comme prévu au début de 2027, mais est également désireuse d'augmenter le nombre d'Airbus dans sa flotte lorsque l'occasion se présente, a déclaré jeudi le directeur général du groupe Michael O'Leary.

Ryanair dispose actuellement d'une flotte d'environ 600 Boeing 737 et d'environ 26 Airbus AIR.PA , exploités par sa filiale Lauda.

Le MAX 10, le plus gros jet de la famille 737, devrait être certifié d'ici le troisième trimestre 2026 et Boeing a promis la première livraison à Ryanair au printemps 2027, a déclaré M. O'Leary lors d'une conférence de presse.

"Ils nous ont écrit pour confirmer qu'ils prévoyaient de nous livrer ces Max 10 au printemps 2027... Nous ne pensons pas qu'il y aura de retard dans la livraison de notre premier livraison", a déclaré M. O'Leary lors d'une conférence de presse.

Le mois dernier, M. O'Leary a déclaré à l'adresse qu'il était "optimiste, mais pas confiant" en ce qui concerne le calendrier de la première tranche de 150 avions MAX 10 commandés par la compagnie. Son évaluation plus optimiste fait suite à une conversation, il y a deux semaines, avec Stephanie Pope, responsable des avions commerciaux de Boeing.

Ryanair n'a jamais passé de commande importante auprès d'Airbus, mais cela pourrait changer dans les années à venir, a déclaré M. O'Leary.

"Nous avons 600 Boeing aujourd'hui, 30 Airbus. J'aimerais que cela passe dans les prochaines années à 800 Boeings, mais peut-être aussi à 200 Airbus", a déclaré M. O'Leary lors d'une interview après la conférence de presse. "J'aimerais que nous ayons une activité Airbus significative."

Les contrats de location des Airbus actuels expirent en 2028, date à laquelle Ryanair espère soit conclure un accord pour de nouveaux Airbus pour Lauda, soit trouver des avions d'occasion plus jeunes.

Ryanair attendrait une crise industrielle quelconque avant de passer une grosse commande d'Airbus, a-t-il dit, peut-être à la fin des années 2020 ou au début des années 2030.