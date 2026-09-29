Ryanair espère que le retard dans la certification du Boeing MAX 10 sera de courte durée, selon son directeur général

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Michael O'Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a déclaré mardi qu'il espérait que le retard annoncé dans la certification des avions Boeing MAX 10 ne serait « qu'une question de jours, et non de semaines ou de mois ».

« Nous prévoyons toujours de recevoir les 15 premiers appareils MAX 10 au printemps 2027 », a-t-il déclaré lors d'une conférence à Varsovie.

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a annoncé lundi qu'elle suspendrait la certification du 737 MAX 10 de Boeing BA.N , dont la livraison est déjà fortement retardée, jusqu'à ce qu'un problème logiciel récemment mis au jour soit résolu. Il s'agit du dernier revers en date pour les efforts du constructeur aéronautique visant à commercialiser la plus grande version de son avion le plus vendu.

M. O’Leary a déclaré à Reuters que, malgré ce nouvel obstacle, il se réjouissait de la livraison de 29 appareils Boeing au cours de l’été et qu’il voyait « des signes de progrès réels en matière de qualité et de production ».

La compagnie aérienne irlandaise est le plus gros client européen de Boeing.

RYANAIR PRÉVOIT UNE CROISSANCE ET UNE HAUSSE DES TARIFS AÉRIENS

Ryanair a annoncé mardi qu’elle baserait trois appareils supplémentaires à l’aéroport de Varsovie-Modlin, portant ainsi sa flotte sur ce site à neuf appareils, dans le cadre d’un investissement de 300 millions de dollars destiné à soutenir le doublement prévu du nombre de passagers.

La compagnie ajoutera également 18 vols au départ des aéroports de Modlin et de Chopin à Varsovie pendant la saison hivernale.

La compagnie a par ailleurs indiqué qu’elle envisageait la Pologne comme l’un des sites d’implantation d’un nouvel atelier de maintenance des moteurs, une décision étant attendue d’ici la fin de l’année.

M. O'Leary s'est montré globalement optimiste quant à la demande de transport aérien, mais a indiqué que le coût du kérosène entraînerait une hausse des tarifs de l'été 2027 de 15 % à 20 %.

« Nous sommes optimistes pour l’avenir, mais il y a de nombreux défis à court terme , notamment ce qu’il adviendra de Donald Trump et des républicains lors des élections de mi-mandat en novembre », a-t-il déclaré à Reuters lors d’une interview.

« Nous souhaitons voir la guerre en Ukraine prendre fin. Nous souhaitons voir la guerre au Moyen-Orient prendre fin. Nous aimerions que tout le monde retrouve la paix, l’amour et le plaisir de voyager en avion. »