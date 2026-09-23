Ryanair écarte une surcharge carburant malgré la flambée du kérosène

(Zonebourse.com) - Alors que la hausse des coûts du carburant et les contraintes de raffinage pourraient pousser les prix du transport aérien à la hausse, la compagnie irlandaise entend maintenir sa politique tarifaire : pas de surcharge carburant, assure son CEO, Michael O'Leary.

Ryanair annonce qu'elle n'introduira pas de "surcharge carburant" malgré l'augmentation des prix du kérosène, selon des propos du directeur général Michael O'Leary rapportés par Reuters. Le dirigeant estime en revanche que certains concurrents pourraient y être contraints, aucune compagnie n'étant selon lui capable d'absorber durablement de telles hausses, y compris grâce aux stratégies de couverture.

Michael O'Leary anticipe ainsi une progression de 10% à 20% des tarifs aériens l'été prochain. Cette hypothèse est jugée plausible par Arthur Kuntz, analyste en charge du dossier chez AlphaValue, notamment au regard des prix du carburant et des contraintes affectant les capacités européennes de raffinage du kérosène.

Le bureau d'études souligne néanmoins que la capacité de Ryanair à contenir ses tarifs dépendra aussi de Boeing, qui doit livrer les 15 premiers 737 MAX 10 de la compagnie au printemps prochain, sous réserve d'une certification attendue en fin d'année.

AlphaValue considère que ces livraisons permettraient à Ryanair de renouer avec une expansion de sa flotte, jusqu'ici retardée par les difficultés à accroître son parc exclusivement composé de Boeing.

En fin d'après-midi, le titre Ryanair reculait de 1% à Dublin, autour des 23,2 euros.

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