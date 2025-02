Ryanair: dévoile son programme été 2025 au départ de Belfast information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - Ryanair rapporte que son programme été 2025 à Belfast comprendra 19 routes, dont une nouvelle liaison vers Kaunas (Lituanie), ainsi qu'une augmentation des fréquences vers des destinations prisées comme Malaga, Alicante et Malte.



Cette expansion de 16 % repose sur deux avions basés à Belfast, représentant un investissement de 200 millions de dollars et soutenant plus de 1 000 emplois locaux.



Ryanair critique toutefois l'augmentation de la taxe APD sur les vols court-courriers prévue en 2026, estimant qu'elle nuit à la compétitivité du Royaume-Uni et freine la croissance du tourisme régional.





