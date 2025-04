Ryanair: début du partenariat avec Expedia Group information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 16:18









(CercleFinance.com) - Ryanair fait savoir qu'à la suite d'un partenariat “OTA approuvée” en juillet dernier, ses vols vers plus de 230 destinations sont désormais disponibles à la réservation via Expedia Group - l'une des plus grandes entreprises mondiales de technologie du voyage.



Ce partenariat permet aux clients d'Expedia de bénéficier d'un plus large éventail d'options de voyage en Europe, tout en profitant de tarifs avantageux.



Ce partenariat permet également aux clients d'Expedia Group réservant des vols Ryanair de voir leurs coordonnées et informations de paiement correctement transmises à Ryanair.



Ainsi, ils auront accès à leur compte myRyanair et recevront directement les informations importantes concernant leur vol, sans avoir à passer par le processus de vérification client que doivent suivre les utilisateurs de plateformes non autorisées.









