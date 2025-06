Ryanair: commande 30 nouveaux moteurs à CFM information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - Ryanair va acheter 30 nouveaux moteurs LEAP-1B à CFM (Safran & GE Aerospace) pour un prix de 500 millions de dollars.



Ces moteurs économes en carburant seront livrés au cours des 2 prochaines années. Ils seront utilisés pour les avions B737 Gamechanger de Ryanair ainsi que les avions B737 MAX-10 qui seront livrés en 2027.



Ces 30 nouveaux moteurs portent le parc de moteurs de rechange de Ryanair à plus de 120. Ryanair prévoit d'augmenter sa flotte à 800 B737 (tous équipés de moteurs CFM).



Michael O'Leary, de Ryanair, a déclaré : ' Ces moteurs CFM de dernière technologie réduisent la consommation de carburant et les émissions de CO2 jusqu'à 20 % par siège lorsqu'il est installé sur notre flotte de B737 MAX, ce qui renforcera encore le leadership de Ryanair en matière de coûts par rapport aux compagnies aériennes concurrentes en Europe'.





