Ryanair: bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Ryanair gagne plus de 2% à Dublin, sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui confirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 24 à 26 euros, pour 'traduire un momentum plus favorable sur le pricing' pour la compagnie aérienne.



'Le décalage des livraisons Boeing et la bonne tenue des capacités sur l'intra-européen plaident pour une bonne tenue du pricing sur l'été et au-delà', explique l'analyste, pointant aussi une génération de cash favorable à l'actionnaire et une valorisation attractive.





