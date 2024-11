Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: bénéfice semestriel en recul de 18% information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Ryanair publie un chiffre d'affaires de 5,07 MdsE au titre du 2e trimestre de son exercice comptable 2025, en hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.



La compagnie précise avoir transporté 59,8 millions de passagers au cours de ce même trimestre, en hausse de 9% en un an, avec un taux de remplissage de 95% en recul de 1pt.



Dans le même temps, la compagnie a dû composer avec une hausse de 6% de ses coûts opérationnels (3,42 MdsE), laissant finalement apparaître un bénéfice après impôts de 1,43 MdE, en repli de 6%.



Au cours du 1er semestre de son exercice comptable 2025, Ryanair enregistre une hausse de son CA de 1%, à 8,69 MdsE pour un bénéfice après impôts de 1,79 MdE, en chute de 18%.



Pour l'ensemble de l'exercice, Ryanair indique cibler entre 198 et 200 millions de passagers (+8 %), 'sous réserve de l'absence d'aggravation des retards actuels de livraison de Boeing'.



La compagne ajoute qu'elle dispose d'une visibilité 'quasi nulle' pour le quatrième trimestre et que par conséquent, 'il est encore trop tôt pour fournir une prévision significative du résultat net pour l'exercice 2025'.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 459,00 GBX LSE +0,14%