Ryanair-Bénéfice au S1 au-dessus des attentes, relève sa prévision annuelle de trafic

Ryanair RYA.I a fait état lundi d'un bénéfice après impôts légèrement supérieur aux attentes pour le semestre clos en septembre et a revu à la hausse sa prévision de trafic de passagers, tout en déclarant s'attendre à une croissance des tarifs plus difficile au second semestre.

La compagnie aérienne irlandaise, la plus importante d'Europe en termes de nombre de passagers, a déclaré qu'elle s'attendait prudemment à récupérer la totalité de la baisse des tarifs moyens de 7% enregistrée l'année dernière au cours de l'exercice clos le 31 mars, ce qui devrait conduire à une croissance "raisonnable" du bénéfice net pour l'ensemble de l'année.

Au cours du premier semestre, les tarifs moyens ont augmenté de 13% en glissement annuel.

Le transporteur à bas coûts a déclaré un bénéfice net de 2,54 milliards d'euros au premier semestre, période durant laquelle il réalise généralement la majeure partie de ses bénéfices en raison de la forte activité estivale.

Le bénéfice net est en hausse de 42% par rapport aux 1,8 milliard d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière et dépasse les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,5 milliards d'euros dans un consensus d'entreprise.

Pour l'exercice fiscal en cours, Ryanair prévoit de transporter 207 millions de passagers, contre une prévision précédente de 206 millions, après avoir reçu 23 nouveaux avions MAX 8 de Boeing durant le premier semestre.

"Tandis que les réservations à terme du troisième trimestre sont légèrement supérieures à celles de l'année précédente, en particulier pour les pics de mi-trimestre en octobre et de Noël, nous tenons à avertir que nous sommes confrontés à des comparaisons tarifaires plus difficiles au second semestre que l'année précédente, ce qui rend la croissance des tarifs plus difficile", a déclaré le directeur général Michael O'Leary dans un communiqué.

