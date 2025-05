Ryanair: baisse de 16% du bénéfice annuel, à 1,61 MdE information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Ryanair publie un bénéfice après impôts de 1,61 milliard d'euros au titre de son exercice 2024/25 s'étant achevé en mars 2025, en baisse de 16% par rapport à l'année précédente, en ligne avec les attentes.



Si le chiffre d'affaires ressort en hausse de 4%, à 13.95 milliards d'euros - porté par une hausse de 9% du nombre de passagers transportés au cours de l'année (200.2 millions) - la compagnie a dû faire face à une hausse de 9% de ses dépenses opérationnelles, à 12,39 milliards d'euros.



Au cours de l'exercice 2025, Ryanair rappelle avoir racheté et annulé 7 % de son capital social émis (plus de 77 millions d'actions) et indique qu'un dividende cumulé de 0,40 E par action a été versé durant l'exercice 2025 et un dividende final de 0,227 E par action est prévu en septembre (sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale).



Ryanair rapporte que pour l'exercice 2026, près de 85 % de son carburant est couvert à 76 dollars le baril, et pour l'exercice 2027, 36 % sont couverts à un peu moins de 66 dollars, ce qui permet au Groupe de se prémunir contre la volatilité des prix du carburant.



Le Conseil d'administration indique qu'il ' reste attaché à la rémunération des actionnaires ' et qu'il a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 750 ME, qui devrait s'étendre sur les 6 à 12 prochains mois.







