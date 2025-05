Agroalimentaire: sept associations accusent les supermarchés de "brader" la santé des consommateurs

"Dans les supermarchés, les promotions censées vous permettre de faire des économies poussent surtout à acheter des aliments mauvais pour la santé", dénoncent sept associations ( AFP / JOEL SAGET )

Les promotions alimentaires proposées chez les principales chaînes de supermarchés "poussent à acheter des aliments mauvais pour la santé", dénoncent sept associations dans une enquête publiée mercredi, accusant la grande distribution de "brader" la santé des consommateurs.

Pour tirer ces conclusions, Foodwatch France, le Réseau Action Climat, France Assos Santé, la Fédération française des diabétiques, la Confédération syndicale des familles, l'Union nationale des associations familiales et le Collectif national des associations d'obèses ont passé au crible "près de 5.000 promotions alimentaires" mises en place par les cinq plus gros distributeurs entre février et mars 2025.

"Le doute n'est plus permis: dans les supermarchés, les promotions censées vous permettre de faire des économies poussent surtout à acheter des aliments mauvais pour la santé", s'alarment les associations, selon lesquelles "deux tiers des promotions (66%) concernent des produits trop gras, trop sucrés, trop salés".

Carrefour , Coopérative U, E. Leclerc, Intermarché et Lidl "se disent toute l'année les alliés du +bien manger+, mais en pratique, ils vont à l'encontre de leurs engagements", déplore auprès de l'AFP Audrey Morice, porte-parole de l'ONG Foodwatch.

D'après l'enquête, "seules 12% des promotions portent sur des aliments sains (...) comme les fruits, les légumes ou les légumineuses, et que les Français ne consomment pas suffisamment", indique l'enquête, qui se base sur les recommandations du Programme national nutrition santé (PNNS).

Les associations déplorent également que de "trop nombreuses promotions incitent à surconsommer en achetant en grande quantité" car d'après elles, "40% des promotions proposent d'acheter des produits (qui sont) à fortement limiter selon les recommandations santé", à l'instar de la charcuterie, des plats préparés à base de viande rouge, ou encore des boissons sucrées.

Ce déséquilibre dans la qualité des produits en promotion fait dire à Audrey Morice qu'il existe une forme de "marché à deux vitesses", avec d'un côté "les produits les moins bons pour la santé à des prix bradés", et de l'autre "des produits sains au prix fort".

Dans leur communiqué transmis à la presse, les associations appellent les enseignes de la grande distribution à garantir "au moins 50% de promotions sur des produits de qualité, à des prix accessibles".